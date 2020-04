Prenderà il via questa sera, sul campo in sintetico del Centro Sportivo San Gabriele, il torneo di calciotto over 40 "Memorial Luciano Stefano", organizzato per ricordare l'imprenditore vastese scomparso prematuramente nel 2012.

Otto le squadre che si sfideranno con la modalità del girone all'italiana: The Black, Idrotec, Mediocasa, Pausa Caffè, Quelli del lunedì, Il Granchio, Lo Speziale,Bimbo Mix. Si giocherà ogni lunedì e giovedì dalle 19 in poi presso il centro San Gabriele. Nell'ultima serata ci sarà una festa finale con porchetta per tutte le squadre partecipanti.