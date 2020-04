È di un ferito il bilancio dell'incidente avvenuto nel primo pomeriggio in via Sant'Onofrio, dove una Lancia Ypsilon e uno scooter 125 Mbk si sono scontrati.

Ad avere la peggio, la giovane di 35 anni alla guida dello scooter, che è stata soccorsa dal personale del 118 Valtrigno e successivamente trasferita presso il locale pronto soccorso. Le sue condizioni non appaiono comunque gravi. Soccorsa anche la donna al volante dell'auto, che è stata medicata sul posto per lievi contusioni e portata all'ospedale per controlli.

Sul posto gli agenti della polizia di Stato e la polizia municipale per ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.