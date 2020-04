Temica S.r.l., società di ingegneria, architettura e comunicazione, con il patrocinio di AIFES ed Asso Energia organizza e coordina un convegno sui Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro - Strategie di crescita ed autotutela per le Piccole e Medie Imprese che si terrà presso la Sala Lianet in via Sandro Pertini a San Salvo, a partire dalle 15.

Il convegno nasce con l’obiettivo di sensibilizzare i datori di lavoro ad una nuova cultura in materia di sicurezza sul lavoro, basata su una gestione consapevole della sicurezza aziendale. L’evento affronterà un tema di forte interesse sociale: la sicurezza sul lavoro. I dati INAIL rilevano che dall’inizio dell’anno ad oggi in Abruzzo sono stati registrati già 69 infortuni mortali. Tali dati evidenziano come la sicurezza sul lavoro tende a rappresentare una piaga della nostra società.

Il convegno sarà strutturato in due parti: nella prima parte quattro rappresentanti di grandi imprese, provenienti da settori produttivi differenti, illustreranno in breve i loro sistemi di gestione della sicurezza aziendale, soffermandosi in maniera più dettagliata sulla gestione dei rapporti con le Pmi. Nella seconda parte verranno presentati gli aspetti giuridici e i vantaggi che potrebbero essere acquisiti dalle ditte in caso di adozione dei SGSL asseverati (linee guida UNIINAIL) e/o certificati (BS 18001 OHSAS). I datori di Lavoro, gli RSPP e gli ASPP partecipanti riceveranno 4 crediti formativi validi come aggiornamento previsto dal DLgs 81/2008.

Programma

Ore 15:00 SALUTI INTRODUTTIVI

• Sig. Gabriele TUMINI

Presidente “Asso Energia”

• ing. Claudio LEO

Technical Service Engineer Isover (main Sponsor)

Ore 15:30 PRIMA PARTE CONVEGNO

• dott. Marco MARI

Direttore risorse umane della Denso Manufacturing Italia S.p.A

“Organizzazione e prospettive future del SGSL Denso.”

• ing. Barbara MASTRONARDI

RSPP unità produttiva di Lentella LATERLITE S.p.A

• Iig. Giovanni DI STASIO

ASPP e Responsabile di produzione Laterlite S.p.A

“18001: dal sistema interno Laterlite al rapporto con i fornitori esterni”

• ing. Rossella LA VITA

Responsabile HSE Strever S.p.A.

“SGSL : Comunicare la sicurezza”

• ing. Martin Oviedo

EHS Manager - RSPP at SEVEL (FCA Fiat Chrysler Automobiles)

“Rischi interferenziali: aspetti tecnici e best practices”

Ore 17:00 SECONDA PARTE CONVEGNO

• prof. Fabrizio BOTTINI

Docente in Diritto del Lavoro e Tutela Assicurativa e Direttore Nazionale Ufficio Giuridico e di Garanzia AIFES

“Sistemi di gestione sicurezza lavoro tra certificazione ed asseverazione del modello.”

• ing. Riccardo SPARVIERI

Responsabile area formazione e gestione della sicurezza TEMICA (sede territoriale AIFES Chieti Nr 4).

“SGSL: strumento di crescita e autotutela per le piccole e medie imprese”.



Per informazioni contattare:

TEMICA SRL , via Alborato 24/f, 66054 VASTO (CH), tel 0873/69100, www.temica.it, mail: info@temica.it

Roberto SFORZINI cell. 3332127816, Riccardo SPARVIERI cell. 3381247193