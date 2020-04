Giovanissimi, ma già pieni di talento. Jonathan ed Elektra Gangi, a 14 e 10 anni, si sono tolti la soddisfazione di essere scelti tra i piccoli musicisti che hanno suonato al Teatro Rossetti nel Concerto di fine anno della Scuola civica musicale Ritucci Chinni di Vasto.

Elektra al violino, Jonathan al pianoforte, sono stati selezionati tra i migliori 50 dei 300 allievi dell’istituzione scolastica di cui è direttore artistico Raffaele Bellafronte. Per la gioia dei loro insegnanti, Alessandro Pensa e Adriano Paolini, che li hanno preparati in vista del concerto dell’11 giugno scorso.

Ha iniziato a soli 4 anni Jonathan e, in 10 anni di passione per il pianoforte (cui si aggiungerà, dal prossimo anno, anche quella per il violino), ha già partecipato a 14 concorsi. Non solo una passione, ma anche un percorso formativo completo, visto che ha scelto di studiare al Liceo musicale Mattioli di Vasto.

“Il violino – racconta Elektra – è uno strumento difficile, che mi piace molto. All’inizio, mi è stato prestato dal maestro Bellafronte, poi mamma me ne ha regalato uno a Natale”.

Entrambi continueranno, dal prossimo anno scolastico, a inseguire il sogno di diventare musicisti.