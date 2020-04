Nel prossimo fine settimana doppio appuntamento con i riti legati al Corpus Domini e le tradizionali infiorate. Sabato 17 giugno toccherà a Guilmi, il giorno dopo a Carunchio dove la manifestazione ha raggiunto la 17ª edizione.

GUILMI - "Come da parecchi anni a questa parte – spieagno gli organizzatori – il borgo di Guilmi è in fermento per la realizzazione della tradizionale Infiorata del Corpus Domini, che quest’anno viene celebrata sabato 17 giugno. Le strade del paese saranno decorate con un tappeto floreale multicolore sul quale, la sera del 17 giugno, passerà la processione del Corpus Domini che servirà a testimoniare, ancora una volta, la grande fede dei guilmesi.

Parecchi giorni prima dell’evento tutti gli abitanti di Guilmi si danno da fare per reperire e mettere da parte la maggiore quantità possibile di fiori di tutti i colori, selezionare e conservare i petali che serviranno per adornare i quadri disegnati per terra nel percorso prescelto. I campi e i giardini vengono battuti alla ricerca di fiori i cui petali sono separati a seconda dei colori: il rosso dei papaveri, il giallo delle ginestre, il bianco/rosa/rosso delle rose e degli oleandri, il verde delle felci ecc.

Dove non si può arrivare con i colori dei fiori, si sopperisce con altri materiali, tutti rigorosamente naturali (trucioli di legno, caffè, zucchero, riso ecc.). La maggior parte dei quadri, che saranno via via colorati, sono di argomento religioso o sono ispirati ad avvenimenti recenti e attuali.

La mattina dell’evento, molto presto, si comincia con tagliare le foglie, soprattutto quelle grandi, in pezzetti piccoli; poi i disegnatori danno le ultime disposizioni a coloro che, chi in ginocchio, chi steso per terra, chi seduto, fanno del loro meglio per realizzare il quadro che gli è stato assegnato. Al termine del lavoro è una gioia per gli occhi ammirare le opere che sono uno splendido connubio di arte e spiritualità.

La sera la processione passerà sul tappeto lussureggiante e profumato. Non si può mancare alla manifestazione! Vi aspettiamo numerosi".

CARUNCHIO - La Confraternita del S.S. Sacramento rinnova l'appuntamento annuale con l'Infiorata del Corpus Domini nella giornata di domenica 18 giugno. Giunta ormai alla 17ª edizione, la tradizionale e colorata infiorata, è un'iniziativa di valore spirituale e sociale. Tutta la comunità carunchiese, nei giorni che precedono il Corpus Domini, si ritrova per la preparazione di veri e propri "dipinti sacri" ; dapprima raccogliendo nei campi fiori di vario genere e infine creando tra le vie del borgo, con meticolosa precisione, rappresentazioni religiose, colorate e animate dai fiori raccolti.

Il risultato è una suggestiva e profumata combinazione di figure sacre che farà da cornice alla processione che accompagnerà il Santissimo Sacramento nel centro storico. La Confraternita del S.S. Sacramento invita tutti al tradizionale e splendido spettacolo dell'Infiorata del Corpus Domini".