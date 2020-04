È la squadra della Bravo a vincere l'edizione 2017 della NSG Football Cup dopo aver battuto in finale l'altra squadra delle terze lavorazioni della Primo. Per la squadra della Bravo è il 6° titolo in 8 edizioni del torneo. È stato il sintetico di via Stingi a San Salvo ad accogliere le squadre per l'entusiasmante competizione sportiva.

"Il torneo quest’anno è stato più dinamico - spiega l'organizzatore Mario Argentieri -, in quanto giocando sul regolare campo diviso in due c'è stata la possibilità di raddoppiare le partite che hanno visto partecipare le squadre in formazioni a otto, invece che nella tradizionale formula del calcio a 11. All'inizio della manifestazione abbiamo ricordato i colleghi e amici Antonio Reale e Giorgio Cassarino che purtroppo non sono più con noi".

Al termine del torneo sono stati premiati Mattia Catalano, del reparto Laminati, come miglior bomber, mentre il premio come miglior portiere è andato ad Adrian, della squadra di Melfi. Alle premiazioni hanno partecipato gli amministratori di San Salvo e la dirigenza di NSG Group. E, per concludere in festa l'appuntamento, non poteva mancare un meritato ristoro offerto dall'azienda.