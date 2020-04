Si sono svolte oggi pomeriggio le prove per testare la nuova pista di atterraggio dell'elisoccorso nei pressi del Palazzetto dello Sport di via dei Conti Ricci.

Sul posto, l'eliambulanza del 118 che ha provato manovre di atterraggio e decollo dal punto in cui dovranno partire i pazienti più gravi (per incidenti o malattie) che saranno trasportati negli ospedali di Chieti o Pescara, ma anche "per ridurre drasticamente i tempi di arrivo all'ospedale di Vasto", dice Eustachio Frangione, responsabile locale della protezione civile, i cui volontari nei giorni scorsi hanno bonificato l'area, mentre gli operai del Comune hanno rimosso una pensilina. "Il personale del 118 si è complimentato per il lavoro svolto e ha dato il completo avallo. Nei prossimi giorni saranno completate le pratiche per istituire divieti di accesso e sosta nell'area".