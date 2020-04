Furto in pieno giorno a San Salvo. Ignoti, poco dopo le 12.30, sono entrati in un'abitazione di via Bernini dopo aver forzato la porta. Chi ha agito ha poi messo a soqquadro solo la camera da letto rubando oro e monili.

Al momento del colpo, in casa non c'era nessuno. Al rientro dei proprietari il disordine ha fatto intuire cosa fosse accaduto.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i carabinieri di San Salvo; questi ultimi indagano sul furto.