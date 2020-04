Sarà Don Beniamino Di Renzo il nuovo parroco di San Nicola Vescovo a San Salvo. A renderlo noto è l'arcivescovo di Chieti-Vasto, monsignor Bruno Forte, che ha disposto i nuovi incarichi pastorali all'interno della diocesi. Don Di Renzo entrerà in parrocchia il 1° settembre.

Don Michele Carlucci alla fine di giugno lascerà la parrocchia sansalvese che, dal 1° luglio al 31 agosto, sarà retta dal Vicario Zonale Don Gianni Sciorra, in qualità di amministratore parrocchiale, cooperato pastoralmente da Don Xavier George della diocesi di Tuticorin. Monsignor Carlucci andrà a Pollutri. "A don Giuliano Manzi, che compirà 80 anni nel prossimo ottobre, affianco Mons. Michele Carlucci, che sarà in anno sabbatico, cooperando nel servizio pastorale della Parrocchia del SS. Salvatore e occupandosi a tempo pieno dell’Ufficio Missionario Diocesano", scrive l'arcivescovo. Il posto di Don Valentino Di Renzo a Gessopalena sarà preso da don Iruthaya Raj Antony Charles, della Diocesi di Tuticorin.

Ci sarà un nuovo sacerdote nella parrocchia di San Michele Arcangelo a Roccaspinalveti. A don Alberto Di Crescenzo, trasferito come Vicario Cooperatore nella Parrocchia dell’Immacolata Concezione in San Vito Chietino, subentra dal 1 settembre 2017 il novello sacerdote don Angelo Di Rito. Nelle parrocchie di San Silvestro Papa in Montazzoli e di San Giovanni Battista in Monteferrante a don Nishant Tiburtian, trasferito a Casalincontrada, subentra dal 1 settembre 2017 don Savarimuthu Joseph Xavier Raj della diocesi di Tuticorin; farà da amministratore parrocchiale il Vicario Zonale don Nicola Fioriti.

Nella parrocchia di San Marco evangelista a Vasto da luglio il parroco don Gianni Carozza Sarà affiancato da don Arul Sahayam della Diocesi di Tuticorin come vicario cooperatore.

Novità anche per la parrocchia del SS. Salvatore a Casalbordino. "D’accordo con i Monaci Benedettini della Parrocchia di Santa Maria dei Miracoli - scrive monsignor Forte - i confini vengono estesi secondo il progetto stilato fra i Parroci interessati e il Vicario Zonale e da me approvato. Affianco a don Silvio Santovito dal 1 Ottobre 2017 Don Justin Thiraviam, della Diocesi di Sivagangai, Tamilnadu, India".