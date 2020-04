Corte Rossetti, nel cuore del centro storico di Vasto, nasce dall’intuizione di Ersilia Basile che ha saputo trasformare Palazzo Spataro, uno degli storici edifici che si affacciano su piazza Rossetti in una Dimora intrigante e affascinante. Ogni angolo è stato progettato e arredato curando il più piccolo dettaglio, valorizzando ciò che poteva essere conservato dello storico palazzo e integrando con elementi scelti con attenzione. “Il mio desiderio era quello di realizzare un luogo in cui ci fosse spazio per il bello, dove tutti i cinque sensi potessero trovare appagamento. E così, dagli arredi agli oggetti, fino alla musica trasmessa in filodiffusione, tutto contribuisce a comunicare lentezza, calma, non-stress”.

Sei stanze, ognuna dedicata ad un personaggio storico, arredate in modo differente per esaltarne la personalità. E così si può scegliere tra la Modesto Della Porta, la Gabriele D’Annunzio con la grande vasca idromassaggio al centro della stanza, la Cardinal Mazzarino, la Ennio Flaiano, la Gabriele Rossetti o la Ignazio Silone. Con il frigobar (ad uso gratuito), la frutta fresca, la macchina per il caffè, il bollitore e tanti altri accessori, nelle stanze di Corte Rossetti non mancano mai le composizioni di fiori freschi “che realizzo personalmente - sottolinea Ersilia Basile - e che sono un modo per accogliere con gentilezza i nostri ospiti. E i fiori a Corte Rossetti non mancano mai, anche se una stanza in quel momento non è prenotata i fiori ci sono”. Un momento speciale, a Corte Rossetti, è quello della colazione, servita nella maestosa Sala Giuseppe Spataro, con tante prelibatezze preparate con cura ogni mattina da Ersilia Basile e sempre molto gradite dagli ospiti.

Da quando Corte Rossetti ha aperto le porte delle sue Dimore sono stati già in tanti a trascorrere qui un affascinante soggiorno. “Credo che già dal sito si possa capire l’atmosfera che si respira qui. Ma devo dire che tutti, lasciando delle recensioni o parlando con noi, ci dicono che questo luogo affascina ancora di più dal vivo. E tutti i nostri ospiti sono innamorati di Vasto. Qualcuno che si è fermato qui solo di passaggio ha promesso di tornare per un soggiorno più lungo. Io credo in Vasto, ci sono delle grandi potenzialità ma bisogna spingere tanto cercando di essere davvero propositivi”. Proprio quello spirito che ha spinto Ersilia Basile a dar vita a Corte Rossetti, il luogo dove trascorrere un soggiorno in cui vivere suggestioni sempre nuove.

Corte Rossetti - Le Dimore

Via Santa Maria 20 - Vasto

0873368399 - 3387252403

www.corterossetti.it

info@corterossetti.it