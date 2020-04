"I gruppi consiliari di opposizione in maniera compatta e trasparente hanno comunicato al Sindaco di Vasto di non designare nessun membro nel Cda della Pulchra Ambiente S.p.A., in quanto non interessati ad un mero processo di spartizione di poltrone, stile vecchia politica, ma rimangono sempre più convinti e disponibili a mettere in campo tutte le azioni necessarie per migliorare il processo di fornitura e gestione della raccolta differenziata a sevizio della città e dei cittadini di Vasto". Così in una nota i capigruppo di Forza Italia, Fratelli d’Italia, Misto, Il Nuovo Faro, Movimento 5 stelle, Progetto per Vasto, Unione per Vasto e Vasto2016.

Le ragioni di questa scelta, nella stessa nota: "l'esperienza di gestione ordinaria, nel settore della raccolta e del trasporto rifiuti solidi urbani, affidata a Pulchra Ambiente Spa è da ritenersi sostanzialmente conclusa; la attuale fase transitoria, in attesa della ormai prossima istituzione dell’Agir ed in vista della imminente scadenza contrattuale, necessita di un regime amministrativo di emergenza che, a nostro parere, potrebbe richiedere anche il superamento del vigente assetto societario, nei modi previsti dalla legge e dall’ordinamento.

Ferme restando le responsabilità ed i doveri della attuale maggioranza, rimane comunque immutata la disponibilità a contribuire fattivamente al miglioramento del servizio offerto alla cittadinanza ed a contemperare le giuste aspettative degli operatori tutti che si dedicano all’espletamento della importante funzione".