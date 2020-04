Erano oltre cento i partecipanti alla 2ª edizione della Maratonina di San Buono, svoltasi domenica 10 giugno lungo un percorso di 9,2 km. panoramico ed impegnativo per i boschi e per le vallate, passando per il Santuario di S. Antonio. Sapientemente organizzata dai ragazzi del comitato "Lu Sandandonie“, coordinati da Vincenzo Del Villano (5° all'arrivo) e da Marika Delle Donne, la gara ha avuto una duplice partenza: quella della competitiva e la passeggiata di 4 km. per le vie del borgo capitanata dal sindaco della cittadina.

Prima della partenza c'è stato un minuto di raccoglimento per onorare la memoria di due persone care al piccolo mondo del podismo e del volontariato: la signora Dina (moglie del dirigente della Podistica San Salvo Evanio Di Vaira) e Giuseppe Marcianelli.

Ha vinto la gara competitiva Nicolino Zuzù Catalano (I lupi d'Abruzzo) sotto gli occhi del commosso papà, precedendo sulla linea del traguardo, di quasi due minuti, Fabio Serraiocco (Mistercamp Lanciano), mentre sul gradino più basso del podio si è posizionato Piero Bogazzi della Runners Pescara. In campo femminile la vittoria è andata alla lancianese Francesca Zulli (Mistercamp Lanciano) che ha preceduto la compaesana Felicetta Troilo (Tribù Frentana) e Julia Mariani (Podistica S. Salvo). Nella speciale classifica per gruppi la vittoria è andata alla Podistica San Salvo del presidente Michele Colamarino (presente alla gara) con 32 arrivati, che ha preceduto I Lupi d'Abruzzo di Atessa e la locale squadra Karate San Buono.

Alla fine della gara e delle premiazioni la giornata è terminata con un gustosissimo pasta party nella piazza del paese, che ha coinvolto non solo gli atleti protagonisti della giornata ma tutta la cittadinanza che ha fatto da contorno ad una bella giornata di sport.

Prossimo appuntamento podistico, la classica del podismo abruzzese sabato 24 Giugno con il 13° Trofeo "Dino Potalivo" a San Salvo.

Pasqualino Onofrillo