Si possono salvare i Tribunali di Vasto e Lanciano. La via per evitare la soppressione, prevista dalla riforma della geografia giudiziaria e rimandata al 2020 per effetto della seconda proroga concessa dal Governo.

Tre anni e mezzo in cui il mondo giudiziario e quello della politica dovranno lavorare per ridisegnare la mappa della giustizia abruzzese, ben sapendo che sarà impossibile salvare tutti e quattro i Tribunali.

In questa intervista, Vittorio Melone, presidente dell'Ordine degli avvocati di Vasto, indica la strada per tenere aperti gli uffici giudiziari di Vasto e Lanciano. Una soluzione proposta al Consiglio giudiziario, che a maggio si è riunito a Vasto.