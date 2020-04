È iniziata ieri a Brindisi l'edizione 2017 del Trofeo dell'Adriatico e Mar Ionio, competizioneper imbarcazioni a 10 remi che coinvolge gli equipaggi di diverse località marittime del centro-sud Italia. Anche quest'anno i vogatori vastesi del presidente Luciano Claudio partecipano alle competizioni con La Ciurma, con l'equipaggio maschile e quello femminile. Dopo gli allenamenti dei mesi scorsi ieri i due equipaggi sono scesi in mare nella località pugliese per la prima gara della stagione. La giornata è stata caratterizzata da diverse difficoltà come il gran caldo e il vento che hanno creato diversi problemi di posizionamento delle boe in mare. Proprio per questo il risultato della gara femminile, in cui le vastesi si sono ben comportate arrivando terze, è stato congelato in attesa di analisi dei giudici.

Convalidato invece il risultato della competizione maschile che ha visto primeggiare i Vogatori Taras Taranto. La Ciurma è stata costretta, a causa di alcune defezioni dell'ultimo momento, a partecipare con soli 8 vogatori invece che i 10 previsti, non riuscendo così a tallonare i primi della classifica.

Ma ci sarà tempo per rifarsi e conquistare risultati importanti, così come da tradizione della squadra di Vasto. Tra due settimane si tornerà in mare a Molfetta (25 giugno), poi ci saranno le gare di Termoli, 2 luglio, Taranto, 16 luglio e Giovinazzo, 6 agosto. Il 23 luglio l'appuntamento sarà a Vasto Marina, con la 17ª edizione del Palio Remiero intitolato a Tonino Ritucci, fondatore de La Ciurma.

La Ciurma - equipaggio maschile

Filippo Ciccotosto (timoniere), Francesco Marzocchetti, Cristiano Marzocchetti, Loris Stivaletta, Roberto Taddeo, Vincenzo Cupaiolo, Alessandro Tommasi, Raffaele Santillo, Marco Galante, Antonio Santarelli, Giuseppe D'Angelo, Paolo Di Paolo, Umberto Mele.

La Ciurma - equipaggio femminile

Maddalena Di Lizio, Paola Cherchi, Doriana Cavoto, Brunella Fratini, Vittoria Di Palma, Teresa Iodice, Cinzia Serafini, Teresa Colantonio, Tiziana Dicembre, Federica Mottini, Gabriella D'Angelo, Valeria D'Ottavio, Lidia d'Ercole. Filippo Ciccotosto (Timoniere)