Dopo il via libera del Consiglio dei Ministri alla bozza di decreto relativa al Codice del Terzo Settore, la riforma arriva sul tavolo di lavoro promosso dal Lions Club Vasto Host che ha organizzato un incontro presso l'Istituto Palizzi. Relatori dell'incontro, l'onorevole Edoardo Patriarca, membro della XII Commissione Affari Sociali e Sanità della Camera, e la dottoressa Elvira Quarsiti, commercialista.

Dopo i consueti riti diretti dal cerimoniere Pietro Grassi, è stato l'assessore Anna Bosco a portare ai presenti i saluti dell'amministrazione comunale, mentre l'onorevole Maria Amato, membro della XII Commissione Affari Sociali e Sanità ha ricordato la complessità del tema affrontato e indicato l'onorevole Patriarca come "la persona giusta" a illustrare la riforma, seguita dallo stesso già nei suoi primi passi. L'augurio per un inizio di collaborazione con il mondo Lions è stato poi espresso dal dottor Francesco Pietrocola, presidente dell'Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vasto, mentre l'avvocato Vittorio Melone, presidente dell'Ordine degli Avvocati di Vasto ha lodato "l'interdisciplinarietà" dell'iniziativa, chiedendo ai relatori notizie relative a strumenti legislativi utili a evitare che profit e no-profit trovino terreno fertile per "l'abusivismo". A seguire, la dottoressa Maria Teresa Maimone, presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Chieti, ha salutato i presenti, sottolineando l'importanza dell'iniziativa per approfondire la normativa a riguardo.

A presentare il tema del convegno, il presidente del Lions Club Vasto Host, Luigi Sabatini, mentre Tommaso Dragani, secondo Vice governatore del Distretto 108A, ha portato i saluti del governatore Marcello Dassori, impossibilitato a intervenire all'incontro.

Dopo i saluti, è stato l'onorevole Edoardo Patriarca a illustrare ai presenti i contenuti della bozza di decreto del Codice del Terzo Settore, mentre la dottoressa Elvira Quarsiti ha introdotto i presenti nei "meandri della normativa fiscale" relativi alla riforma oggetto del convegno.