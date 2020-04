Impegno plurimo per gli atleti della Podistica Vasto in questo weekend e tutto concentrato nei confini provinciali. Si è cominciato sabato con una delle classiche del podismo abruzzese, seconda per longevità solo alla Miglianico Tour: la Notturna di Chieti, giunta alla 42esima edizione. Il percorso di 11 km, spalmato su 3 giri per le strade del capoluogo teatino, ha visto la partecipazione per la Podistica Vasto di Roberto Ialacci, Davide Criti, Gianlorenzo Molino, Nicolino Dario, Donato e Giuseppe Romagnoli e il giovane Giuseppe Costanzo. Si è dimostrato in gran forma Ialacci che ha agguantato il secondo posto nella categoria M60. Prestazioni di non meno rilievo hanno avuto gli altri vastesi giunti al traguardo.

Domenica si è corso di nuovo nel vastese, a San Buono, dove si è corsa la seconda edizione della Maratonina omonima. Correre in montagna significa affrontare percorsi con salite di una certa importanza ed anche qui non si è stati da meno. Con partenza dal centro del paese, il gruppo dei runners ha attraversato il suggestivo convento di Sant'Antonio per affrontare poi un giro intorno al centro abitato. Mauro Battista ha centrato la seconda vittoria consecutiva di categoria mentre nelle posizioni di rincalzo sono arrivati altri 2 atleti della Podistica Vasto: Pierpaolo Del Casale e Diego Suriano.

Oggi, inoltre, prende il via al Parco Muro delle Lame il corso estivo di avviamento all'atletica leggera, organizzato da Valentina D'Adamo e con la collaborazione della Podistica Vasto. Per i bambini ed i ragazzi è un'ottima occasione per avvicinarsi a questo sport imparando alcune delle sue discipline più importanti.

Ufficio Stampa Podistica Vasto