Bellissima giornata di sport a Pescara, dove domenica 11 giugno 2017 si è svolto il Memorial "Sinibaldi", tradizionale torneo organizzato ogni anno in maniera impeccabile dalla D´Annunzio Marina. La manifestazione, riservata alla categoria allievi 2001-2002, ha visto la partecipazione di quattro squadre che sono tra le migliori nel panorama calcistico giovanile abruzzese: Il Delfino Flacco, la D'Annunzio Marina, il River e la Bacigalupo. In mattinata, nella prima semifinale Il Delfino Flacco ha piegato per 2-0 la D´Annunzio Marina, mentre nella seconda semifinale è stato il turno della Bacigalupo che ha battuto per 1-0 il River: per i vastesi, guidati oggi da mister Michele Antonino, è stata decisiva a inizio secondo tempo la rete siglata da Ventrella su perfetto assist di Ciccotosto.

Nel pomeriggio ci sono state le finali: dopo quella per il terzo e quarto posto, terminata con la vittoria del River sulla D´Annunzio Marina, sono scese in campo Il Delfino Flacco e Bacigalupo per la finale per il primo e secondo posto. E´ stata una gara bellissima e ricca di emozioni: i ragazzi di mister Antonino sono partiti forte e sono passati in vantaggio con un gol di Giorgetta, Il Delfino Flacco però ha reagito immediatamente e ha ribaltato il risultato, chiudendo il primo tempo avanti per 2-1. Nella ripresa i pescaresi sono andati vicini al tris, ma un paio di grandi parate del portiere vastese Speranza hanno mantenuto il match in bilico, con la Bacigalupo che nonostante il caldo e la stanchezza accumulata ha continuato a crederci e a non mollare. E così, a una decina di minuti dal termine, è arrivato il pareggio dei vastesi grazie a una precisa punizione calciata da Ercolano. A questo punto è stata la Bacigalupo a sciupare due clamorose occasioni per vincere la partita: il risultato di 2-2 però ha resistito fino al fischio finale, con le due squadre che si sono dovute confrontare nella lotteria dei calci di rigore. Tiri dal dischetto che, in passato, si sono sempre rivelati favorevoli alla Bacigalupo: dal lontano 2004 (vittoria della Coppa Abruzzo con i giovanissimi 1989-1990) al più recente 2015 (trionfo nel torneo di Cesenatico con gli allievi 1999). E, come da tradizione, anche in questa circostanza i rigori hanno premiato la Bacigalupo, dopo un´interminabile serie di ben 18 tiri dal dischetto (9 a testa): i vastesi hanno trasformato alla perfezione tutti i rigori calciati, andando a segno con Rossi, Di Pietro, Di Francesco, Irace, Ercolano, Stampone, Giorgetta, Catalano e Cericola, mentre i pescaresi hanno fallito il 18° penalty della serie, colpendo la traversa. La Bacigalupo ha così conquistato il primo posto in uno dei tornei più importanti e prestigiosi della nostra regione, il Memorial "Sinibaldi": in casa vastese c´è la consapevolezza di poter recitare un ruolo di grande protagonista anche nel campionato regionale del prossimo anno, con il gruppo 2001-2002 che ha dimostrato di avere ottime qualità e di poter lottare per obiettivi ambiziosi e di rilievo. Complimenti a tutti!

Oltre alla soddisfazione per lo splendido risultato ottenuto, la Bacigalupo ringrazia la magnifica organizzazione della D'Annunzio Marina e le altre due squadre partecipanti, Il Delfino Flacco e il River, che hanno reso possibile la riuscita di questa fantastica giornata di sport: il Memorial "Sinibaldi" si conferma anche quest´anno una manifestazione di alto livello, con quattro società importanti che hanno dato vita a un bellissimo spettacolo, sempre nei binari della correttezza e del rispetto reciproco. Grazie di cuore!

I ragazzi e degli accompagnatori della Bacigalupo che hanno preso parte al torneo.

Ragazzi: Benvenga Lorenzo, Catalano Nicolò, Cericola Manuel, Ciccotosto Claudio, Di Francesco Nicola, Di Pietro Luca, Ercolano Michele, Giorgetta Floriano, Irace Tiziano, Memma Andrea, Parenzan Danilo, Rossi Alessandro, Speranza Vittorio, Stampone Thomas, Ventrella Simone.

Allenatore e dirigenti: Antonino Michele, Ciccotosto Roberto, Danzi Luca, Napoletano Loris.

Loris Napoletano