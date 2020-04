Altra domenica da archiviare con il segno 'più' per Daniele Di Cicco, pilota del team Valdemi Moto impegnato nel Campionato italiano Supermoto nella categoria Superbiker. A Latina, nella quinta tappa della stagione, il pilota di Monteodorisio è salito sul gradino più alto del podio dopo aver ottenuto un secondo posto in gara 1 e il primo posto di categoria in gara 2. Nella prima gara di giornata Di Cicco è scivolato all'ingresso del tratto in sterrato ma, dopo essersi prontamnte rimesso in piedi, ha compiuto una gran rimonta finendo 7° assoluto (sono quattro le categorie che corrono insieme) e secondo tra i Superbiker, alle spalle di Moseriti. Ben diverso il copione in gara 2, dove Di Cicco è riuscito a piazzarsi 4° assoluto e primo di categoria.

Dalla somma dei due risultati Di Cicco ha ottenuto il primo posto, davanti a Moseriti e Alessandro Catallo. Sul podio sono state replicate le stesse posizioni della classifica tricolore, con Di Cicco che guida a quota 2260 davanti a Moseriti, 2120 punti, e Catallo, a 1620 punti. Il 6 agosto il Campionato Italiano Supermoto sbarcherà al Sestriere per la penultima tappa stagionale. Daniele Di Cicco proverà ad incrementare ulteriomente il suo vantaggio così da mettere una seria ipoteca sulla conquista del titolo italiano.