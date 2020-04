E' lutto nel mondo della cultura vastese per la morte del noto scrittore Nicola Bottari. Si è spento a Roma, dove viveva da tempo. Nato a Cupello, laureato in medicina veterinaria, non aveva mai perso il legame con le origini: quando poteva, tornava a Vasto, cui ha dedicato molte delle sue poesie.

Scrittore, poeta e saggista, collaboratore di riviste e periodici culturali, ha raccolto le sue opere letterarie in oltre 40 libri, pubblicati a partire dal 1977. A Roma le esequie funebri.

Il cordoglio della famiglia Muzii che, tramite Zonalocale.it, rivolge le proprie condoglianze a "Rossana, Mauro e Paola, al genero Mauro e alla nipote Ilaria. Vi siamo vicini".