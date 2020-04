Ci sarà anche la costa vastese tra i luoghi protagonisti della puntata di Linea Blu, il programma Rai dedicato al mare e all'ambiente marino, che andrà in onda sabato 24 giugno. Nei giorni scorsi la conduttrice Donatella Bianchi e la sua troupe hanno raggiunto il porto di Punta Penna dove, in collaborazione con i soci del Circolo Nautico Vasto, guidato da Nicola Mastrovincenzo, sono saliti in barca a vela per girare immagini dal mare immortalando la costa sia verso Vasto Marina che nel tratto di mare davanti alla Riserva di Punta Aderci.

Una splendida giornata di sole ha contribuito a valorizzare le bellezze del litorale vastese con le sue diverse varietà, dalla spiaggia di Vasto Marina al promotorio di Punta Aderci, passando per i tratti rocciosi puntellati dai caratteristici trabocchi.

Nel 2012 le telecamere di Linea Blu erano già state a Vasto per un servizio sul mercato ittico e su come si svolge la pesca su un trabocco [LEGGI].