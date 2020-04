8.22 - Festa doppia in casa Magnacca. Felice, cugino del confermato sindaco sansalvese, diventa primo cittadino di Castiglione Messer Marino con il 52% dei voti. Sconfitta l'amministrazione uscente guidata da Emilio Di Lizia con uno scarto di 54 voti.

1.30 - Angelo Marchione è confermato sindaco di Furci. Il sindaco uscente colleziona 390 voti (55,63%) contro i 311 di Claudio Cianciosi (44,36%).

1.15 - Filippo Stampone è il nuovo sindaco di Fraine. La sua vittoria era ampiamente prevista considerato che le altre liste erano tutte riconducibili a forze dell'ordine.

91,90% la percentuale a suo favore. Queste le preferenze per i candidati del suo gruppo Uniti per cambiare Fraine: Andrea Stampone 28, Valeria Stampone 27, Domenico Ramundo 27, Pasqualino Stampone 25, Francesco Chiavaro 24, Zelinda Bruschi 15, Gino Domenico Di Iorio 14, Igino Nicola Grimaldi 10, Antonino Sassi 5.

Le altre liste in campo erano L'Alternativa, Unione Libero, Alba Chiara e Lista Gamma.

23.30 - Affluenza scarsa nei comuni del Vastese al voto. Il 50% è stato superato solo a Furci: 54,48% (cinque anni fa fu del 57,57%). A Castiglione Messer Marino 49,28% contro 51,30% del 2012. Crollo di votanti a Castelguidone dove si è passati dal 56,88% di cinque anni fa al 39,77%. A Fraine infine 35,42%.

[LA SITUAZIONE DI SAN SALVO]

Sono quattro i Comuni nel Vastese dove gli elettori sono chiamati al rinnovo dei membri dell'assise civica. Si vota a Castiglione Messer Marino dove il sindaco uscente Emilio Di Lizia è sfidato da Felice Magnacca. A Furci si ripropone il duello politico di 5 anni fa: Angelo Marchione (alla ricerca del secondo mandato) contro Claudio Cianciosi. Negli altri due comuni la competizione non c'è.

A Castelguidone e Fraine, infatti, la vera lista in campo è solo una; le altre sono di forze dell'ordine. Si va, quindi, verso una facile riconferma per Donato Sabatino a Castelguidone e all'investitura da primo cittadino di Fraine per Filippo Stampone.

AFFLUENZA ORE 23

- Castelguidone: 39,77%

- Castiglione Messer Marino: 49,28%

- Fraine: 35,42%

- Furci: 54,48%

AFFLUENZA ORE 19

- Castelguidone: 28,99%

- Castiglione Messer Marino: 39,55%

- Fraine: 31,23%

- Furci: 43,92%

AFFLUENZA ORE 12

- Castelguidone: 9,10%

- Castiglione Messer Marino: 16,77%

- Fraine: 10,46%

- Furci: 14,66%

In aggiornamento