Ieri il Lions Club Vasto New Century ha celebrato con la Charter Night l’inizio del suo decimo anno di attività al ristorante Vistamare presso la Grotta del Saraceno che ha accolto gli oltre 100 convitati in rappresentanza di numerosi club del Distretto. Alla cerimonia hanno partecipato numerose autorità civili, tra cui il sindaco di Vasto Francesco Menna, e Lionistiche, con la presenza della più alta carica del Distretto 108/A, il Governatore Marcello Dassori che prima della conviviale si è intrattenuto con i soci del Club per un'informale punto della situazione sulle numerose iniziative intraprese dal Vasto New Century.

Con il tocco della campana è iniziata la cerimonia nel corso della quale il presidente del Club Tommaso Boschetti ha elencato i numerosi services realizzati dal club nell’anno 2016-17, tra cui il Poster per la pace, la Raccolta Occhiali Usati, la Raccolta Alimentare, lo Screening medico presso le scuole elementari, l’evento degustativo Liongustando, il consueto torneo di Beach Tennis giunto alla ottava edizione e la realizzazione di service per tutti e quattro i temi Fame, Ambiente, Giovani e Vista del Centenario del Lions Club International celebrato il 7 giugno 2017 in tutto il mondo. Tanta emozione alla cerimonia di ingresso di due nuovi soci, Antonio Nisticò e Daniela Di Salvo, e la nomina a socio onorario del club Vasto New Century del Segretario Distrettuale Michele Spadaccini già Lions guida del club.

Durante la serata è stata presentata la nuova pagina Facebook del club [CLICCA QUI] e sono stati estratti i vincitori della prima lotteria Lions del Centenario organizzata dall'officer per la VI Circoscrizione Giandomenico Bassi, che ha proceduto alla estrazione dei premi e ringraziato tutti coloro che hanno creduto nel progetto che ha portato, con il ricavato, all’acquisto di un Cane Guida per un non vedente.

La cerimonia è, quindi, proseguita con lo scambio del martelletto che segna il passaggio di consegne tra il past president ed il nuovo presidente Guido Giangiacomo che ha presentato il nuovo direttivo per l’anno sociale 2017-18 così composto:

Presidente: Guido Giangiacomo

Vice Presidente: Annalisa Bolognese

Past Presidente: Tommaso Boschetti

Segretario: Paolo Affaldani

Tesoriere: Danilo Bolognese

Cerimoniere: Luca De Carolis

Responsabile Comitato Soci: Nicola Jasci

Responsabile Lions Club International Foundation: Ludovico Jasci

Censore: Giandomenco Bassi

Officer TI: Alessio Sallese

Consiglieri: Michele Celenza, Caterina Morassi, Lidia D’Ercole e Gianni Cialone