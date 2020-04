Ad una settimana dal Gran Premio d'Italia la MotoGp è già tornata in pista per vivere nel weekend il Gp di Catalogna. Si corre a Barcellona dove, nella gara di domani, si accenderà la lotta al titolo viste anche le qualifiche con risultati inusuali di oggi. Andrea Iannone deve accontentarsi della 12ª posizione ottenuta con la sua Suzuki. Dopo una buona FP3, che gli ha garantito l'accesso diretto alla Q2, il pilota vastese non è riuscito a fare meglio dell'1'44.928 che gli vale la quarta fila. Pole position per Pedrosa in 1'43.870, davanti a Lorenzo e un sorprendente Petrucci. Quarto Marquez, nono Vinales, addirittura 13° Rossi che non è riuscito a centrare l'accesso in Q2.

Con l'attenzione tutta concentrata sulle gomme e sulle difficoltà del tracciato catalano, interessato da modifiche e che oggi ha visto diversi piloti finire a terra, Andrea Iannone proverà domani a fare una super-partenza come accaduto sette giorni fa al Mugello sperando, poi, di poter restare con il gruppo dei migliori.