È terminato l'anno scolastico anche per gli alunni della scuola primaria “Madonna dell’Asilo” che, negli ultimi giorni di scuola, hanno messo in mostra le loro abilità musicali e motorie acquisite nel corso dei mesi scorsi. "Nell’ampio e meraviglioso parco della scuola - spiegano le insegnanti -, i bambini si sono cimentati in giochi motori con funzioni logico-matematiche, organizzati anche in forma di gara, collaborando in gruppo e confrontandosi lealmente, tanto da stupire i presenti. I colori vivaci delle magliette si sono intrecciati al muoversi dei bambini con destrezza, disinvoltura e ritmo. Una festosa premiazione finale con medaglie e attestati di merito ha chiuso, tra gli applausi, la mattinata all’insegna dello sport".

La seconda giornata, con tante sorprese, è stata dedicata alla musica. "Una sinfonia di fresche note d’estate, che accompagna tutti i bambini ad esibirsi in cinque brani per classe, musicando e orchestrando con strumenti diversi, danzando e cantando, in un linguaggio universale. Di seguito il saluto e l’augurio di buone vacanze degli alunni della classe quinta. I bambini hanno ricordato, tra commozione e sorrisi, con messaggi e canti anche in lingua inglese, gli anni trascorsi nella scuola, un lungo percorso di crescita che porteranno sempre nel cuore. La presenza dei genitori e dei nonni, nell’accogliente teatro della scuola, si è fatta sentire a sostegno di ognuno di loro, con applausi di incoraggiamento. Si conclude con grande soddisfazione e con eccellenti risultati un anno ricco di esperienze educative, progetti formativi e laboratori creativi".