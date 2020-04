Si concluderà domani il quinto meeting del progetto Erasmus Plus "Good start, grow smart" che ha visto arrivare a Vasto, ospiti della Nuova Direzione Didattica, le delegazioni di insegnanti e dirigenti scolastici di Romania, Turchia, Bulgaria, Francia ed Estonia. Sono state giornate intense, in cui i docendi si sono confrontati sul progetto europeo sull'insegnamento della matematica attraverso i vari cicli di studio, partendo dai bambini più piccoli. La settimana è stata caratterizzata anche da momenti di festa, che hanno avuto come protagonisti i bambini dei plessi della Nuova Direzione Didattica, e anche le insegnanti, come nello spettacolo portato in scena al Teatro Madonna dell'Asilo dalle maestre della scuola primaria Peluzzo [LEGGI]. E poi spazio anche alla conoscenza del territorio, con il personale dell'istituto vastese che ha guidato i colleghi provenienti dagli altri paesi europei alla scoperta delle bellezze della nostra terra.

Con la dirigente scolastica Nicoletta Del Re e con Sina Ionescu e Aurora Sliviliesco, della scuola di Targu Jiu, in Romania, che ha coordinato il progetto, abbiamo tracciato un bilancio di questa esperienza.