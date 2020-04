"In virtù dei valori di democrazia, eguaglianza, solidarietà e giustizia, che ci hanno accomunato nella nostra vita politica e sociale, mi rivolgo a Voi affinché l'11 giugno prossimo, con il vostro voto, determiniate il cambiamento nella città di San Salvo". Così il deputato di Art.1-Mdp, Gianni Melilla, in una nota a sostegno del candidato sindaco Gennaro Luciano, per "ridare a San Salvo, ai suoi cittadini, ai lavoratori e all'intero mondo produttivo, una visione strategica e Progressista per affrontare con efficacia la pesante situazione sociale che attanaglia le famiglie, i giovani e le persone più deboli".

"Per le motivazioni sopra espresse e per un futuro degno dei principi costituzionali, - scrive Melilla - l'11 giugno votate Gennaro Luciano come Sindaco, la lista Sinistra per San Salvo ed i suoi candidati per il Consiglio Comunale".