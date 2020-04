Qualcuno ha già invocato il "Tapiro d'oro": il logo e il programma della lista "Insieme per il futuro di Castiglione" somigliano troppo a quelli della lista "Il Faro" che corse alle amministrative di Quadrelle (Avellino) quattro anni fa senza successo. La denuncia è arrivata durante un comizio dell'amministrazione uscente da parte dell'assessore (e ricandidato) Enzo Fangio.

Effettivamente, aprendo il programma elettorale del candidato sindaco Felice Magnacca – che qualche giorno fa ha incassato l'intervento pubblico della cugina Tiziana, sindaco di San Salvo originaria del comune dell'Alto Vastese – le somiglianze sono evidenti già nella propria lettera di presentazione, addirittura nella scelta della citazione d'apertura. Anche Salvatore Isola (de Il Faro), quattro anni fa usò la stessa frase di Kennedy riportandola nella medesima forma.

Le coincidenze (molte), però, non finirebbero qui; le parti che si differenziano dal testo avellinese sarebbero le stesse del programma elettorale (vincente) di Massimo Mastrangelo, ex sindaco in corsa alle Amministrative del 2006. Intervistato a riguardo dall'Eco dell'Alto Molise, il diretto interessato, Felice Magnacca, si svincola dalla polemica replicando che non esistono diritti d'autore sui programmi elettorali: "Per noi non si tratta di nessun plagio, perché sono tematiche che riguardano tutti i comuni d'Italia. Non vedo dove sia il diritto d'autore. In merito al logo, la nostra è una lista civica che può avere immagini usate da altri e comunque questa polemica lascia il tempo che trova. Parliamo di cose serie".

L'altro nodo è infatti il logo che rappresenta 13 persone che si tengono per mano con il nome circolare della lista: un'immagine generica come se ne trovano tante sul web.

Ispirazione a parte, in caso di vittoria di Magnacca, si vedrà se il modello avellinese sarà applicabile anche a Castiglione Messer Marino.

COMIZI DI CHIUSURA - Questa sera gli interventi finali: alle 21:30 Uniti per Castiglione, guidata dal sindaco uscente Emilio Di Lizia. Seguirà la lista Insieme per il futuro di Castiglione di Felice Magnacca.