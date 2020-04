Se la fine dell'anno scolastico è, come sempre, caratterizzata da recite, spettacoli, concerti che hanno come protagonisti gli studenti, ieri sera ad andare in scena sono state le insegnanti della scuola primaria Peluzzo. "Una novità assoluta per la nostra scuola e per la città - ha commentato la dirigente scolastica Nicoletta Del Re - che dimostra l'affiatamento del nostro corpo docente. Quando l'insegnante Rosaria Tascione (che ha diretto lo spettacolo) mi ha parlato di questa sua idea l'ho accolta con entusiasmo e questa sera ne abbiamo visto i risultati".

Sul palco del teatro Madonna dell'Asilo le maestre sono state protagoniste di un recital intitolato "Di donne, d'amore e di altre sciocchezze", raccontando storie di donne attraverso canzoni, con la direzione musicale di Silvana Di Pietro, e narrando intense storie di donne. Lo spettacolo è stato impreziosito dalla danza delle ragazze della scuola Tersicore, diretta da Anna Chiara Marchesani e della scuola di danza spagnola Zambra diretta da Elisiana Sabatino. In minoranza in questo spettacolo in rosa, le voci di Pino Piazzolla, e quelle del collaboratore scolastico Enzo e del maestro Sergio Santoro che, in chiusura di serata, ha detto: "A scuola siamo sempre concentrati sul nostro lavoro che difficilmente riusciamo a coltivare relazioni tra colleghi. Questa occasione è stata invece straordinaria per il clima che ha creato. Il teatro e la musica fanno buon sangue, aiutano a vivere più sereni, quindi ben vengano iniziative come questa che speriamo di riproporre anche in futuro".