San Salvo città di non sole rotonde. Due nuovi rallentatori sono spuntati questa mattina in via Grasceta. I dossi artificiali sono una novità delle ultime ore, tant'è che devono ancora essere opportunamente indicati con segnaletica orizzontale e verticale.

I rallentatori sono stati realizzati dopo il ponte sull'autostrada A14. Da tempo i residenti di via Grasceta chiedevano misure per contrastare l'alta velocità dei veicoli in transito spesso alla base di gravi incidenti. Tramontata l'ipotesi di una postazione autovelox fissa prospettata tempo fa dall'assessore ai Lavori pubblici, Giancarlo Lippis, la soluzione è stata quindi individuata nei due nuovi dossi artificiali in progetto già da mesi.