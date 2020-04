"Come Consorzio Vivere Vasto Marina ci siamo attivati subito, tirando in ballo la Dmc Costiera dei Trabocchi, perché solo così potevamo portare a compimento l'organizzazione di un evento importante per il territorio. Ci siamo riusciti grazie alla sinergia tra le amministrazioni comunali e gli operatori". In questa frase del presidente del Consorzio Vivere Vasto Marina, Massimo Di Lorenzo, tutto il senso della manifestazione di quest'anno che vedrà di nuovo protagoniste le Frecce Tricolori nel cielo della costa vastese per un evento che, evidentemente proprio per questo indispensabile supporto, si chiama Air Show Costiera dei Trabocchi. Come spiegato dal presidente della Dmc Costiera dei Trabocchi, Luciano De Nardellis, si è trattato di un impegno di circa 40mila euro, suddiviso tra i Comuni di Vasto e San Salvo (in minima parte, ndr), Dmc, Strever spa, Vivere Vasto Marina e Golfo d'Oro, un sostanziale sostegno dei privati che probabilmente contano su un ritorno in termini di presenze sul posto che la Pattuglia Acrobatica Nazionale non ha mai disatteso.

A presentare gli eventi in programma, oltre ai presidenti De Nardellis e Di Lorenzo, il sindaco di San Salvo, Tiziana Magnacca, l'assessore al Turismo del Comune di Vasto, Carlo Della Penna, il vicepresidente della Dmc, Giuseppe Di Marco, il presidente dell'Aeroclub di Ancona, Egidio Straccio, e "il nostro uomo a Vasto" - come lo ha voluto definire il presidente Straccio, Dario Da Roit.

In apertura, i ringraziamenti alla Dmc del sindaco Magnacca per un evento "di grande attrazione turistica", ma non solo. "Al di là dell'aspetto turistico ed economico - ha sottolineato il primo cittadino di San Salvo - questi eventi rappresentano un modo per rinsaldare il rapporto con la Bandiera Italiana". A seguire, i saluti dell'amministrazione comunale di Vasto, nella persona dell'assessore Della Penna che si è detto soddisfatto "per un evento dall'ampia vocazione turistica".

"Quando il territorio fa sinergia - ha poi sottolineato il vicepresidente della Dmc, Di Marco - riesce a mettere in campo le sue eccellenze. Un plauso alle amministrazioni e agli operatori". Da parte sua, il presidente dell'Aeroclub di Ancona, Egidio Straccio, ha espresso l'emozione di un ritorno gratificante: "Non solo noi, ma anche i comandanti delle Frecce Tricolori e l'Aeronautica Militare ha sempre apprezzato la meravigliosa reazione all'evento delle popolazioni di questo territorio". Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Dario Da Roit, "senza il quale tutto questo non sarebbe possibile, in quanto dovrei cambiare residenza per tre mesi, per poter organizzare personalmente tutto".

E proprio nelle parole di Da Roit la soddisfazione per l'organizzazione "di questo terzo evento che non si limita all'aspetto volativo, ma comprende un ricco programma di manifestazioni.

Il programma:

Domenica 25 giugno

- Raduno Ultraleggeri Costiera dei Trabocchi presso il Campo Volo

Da Venerdì 30 giugno al 2 luglio

- Inaugurazione mostra a Palazzo d'Avalos sulla storia della Pattuglia Acrobatica, a seguire premiazione del Concorso di disegno per le scuole elementari

- Villaggio dell'Aeronautica Militare a Vasto Marina, con mostre, simulatore di volo e droni

- Convegno Il mondo del volo dei droni presso la Sala Porta della Terra di San Salvo, alle 9.30. Alle 15 dimostrazione pratica presso lo stadio Davide Bucci

Sabato 1 luglio

Dalle 16,30 le prove dell'Air Show Costiera dei Trabocchi

Alle 18 in piazza Rossetti l'esibizione dei Falconieri di Sulmona

Domenica 2 luglio

Alle 10 Alzabandiera in piazza Rossetti e alle 11 Santa Messa presso la concattedrale di San Giuseppe

Alle 16,30 l'esibizione Air Show Costiera dei Trabocchi