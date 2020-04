È partito per Catania, dove domani prenderanno il via i Campionati nazionali universitari di pugilato, Luigi Alfieri, allievo di Domenico Urbano alla San Salvo Boxe. Il campionato organizzato dalla Federazione pugilistica vede la partecipazione degli studenti universitari nati tra gennaio 1989 e dicembre 1999. Luigi Alfieri negli ultimi mesi si è diviso tra studio, lavoro e allenamenti non facendo mai mancare il suo impegno e arrivando così pronto per l'appuntamento catanese. E poi, all'inizio di luglio, salirà sul ring nel prestigioso torneo "Guanto d'oro" che lo ha visto trionfare due anni fa. Nelle ultime sedute di allenamento Alfieri ha incrociato i guantoni con Paolo Romilio, buon pugile romano che sta stringendo una collaborazione con la palestra sansalvese.

"Sono contento - dice il suo allenatore Domenico Urbano - della partecipazione di Luigi a questo appuntamento sperando che possa tornare con un bel risultato. Il suo impegno è grande e i risultati ottenuti negli anni parlano per lui. Il mio desiderio è quello di farlo esordire nel professionismo anche se in Italia viviamo un momento difficile. Ma a lui grinta e volontà non mancano e sono sicuro che continuerà a crescere".