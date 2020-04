È stato effettuato stamattina il sorteggio per stabilire l'ordine dei comizi di chiusura delle Amministrative sansalvesi in programma domani in piazza Papa Giovanni XXIII. Saranno 75 i minuti a testa a disposizione delle coalizioni; 15 minuti in meno per quella a sostegno di Gennaro Luciano (a mezzanotte scatta il silenzio elettorale).

L'ordine è il seguente:

• 18.30 - 19.45 Angelo Angelucci (San Salvo Democratica, Più San Salvo)

• 20.00 - 21.15 Osvaldo Menna (San Salvo Lavora, San Salvo èvviva)

• 21.30 - 22.45 Tiziana Magnacca (Città Nuova, Lista Popolare, Per San Salvo)

• 23.00 - 24.00 Gennaro Luciano (Partito Democratico, Città Futura, Sinistra per San Salvo)