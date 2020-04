Tutto pronto per l’edizione 2017 della “Sagra della Cultura, il cibo per l’anima e la mente”, titolo provocatorio e beffardo per la manifestazione che vuole raccogliere le migliori risorse culturali, artistiche, creative ed educative presenti sul territorio e oltre, ed offre a tutti un comune luogo di confronto, di scambio e di approfondimento; circolazione di idee e passione nello scenario del centro storico di Cupello.

Tante le novità di quest’anno tra cui “La Cittadella della Bellezza”, l’evento nell’evento tutto dedicato alla salute, all’ambiente e all’alimentazione. E poi, la “Collettiva Diffusa”: artisti, artigiani e creativi saranno in mostra presso i locali commerciali, le vecchie cantine e i giardini privati messi a disposizione solo per l’occasione. Inoltre, degustazioni, laboratori, stage, seminari, conferenze continue e premi per meriti di studio. Oltre 60 associazioni, scuole, autori, aziende, professionisti, gruppi musicali e libri saranno a Cupello il 10 e 11 giugno, dalle ore 10 alle 24.

