Nel fine settimana si svolgerà a Casalbordino la festa della Madonna dei Miracoli. Due giorni ricchi di appuntamenti che, come ogni anno, coinvolgeranno migliaia di persone. Nell'area attorno al santuario verrà allestita la tradizionale fiera con le giostre, gli stand enogastronomici e le bancarelle. Sabato sera la processione dal paese fino alla Basilica della Madonna dei Miracoli mentre domenica sera il concerto di Dodi Battaglia chiuderà i festeggiamenti.

Il programma

Sabato 10 giugno

ore 8.00 tripudio di campane e fuochi pirotecnici

ore 8.00- 10.00 SS Messe

ore 16.30 Vespri

ore 17.00 La statua della Madonna parte per la Chiesa del SS. Salvatore di Casalbordino

ore 18.00 S. Messa in Basilica

ore 20.00 Solenne processione da Casalbordino a Miracoli con fiaccolata in onore della Madonna.

ore 21.00 Fuochi Pirotecnici

ore 22.00 S. Messa



Domenica 11 giugno

ore 6.00 – 10.00 – 11.30 SS. Messe

ore 7.30 Lodi mattutine

ore 10.00 S. Messa presieduta da Sua Ecc.za Mons. Camillo Cibotti, vescovo di Isernia-Venafro

ore 19.00 Solenne processione con la statua della Madonna

ore 22.00 Spettacolo Musicale “Dodi Battaglia” nell’ingresso monumentale della Basilica



Domenica 25 giugno

ore 18.00 S. Messa e processione con la statua della Madonna che viene