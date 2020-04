"In merito alla questione della radiazione dei presidenti di seggio che hanno prestato servizio durante le elezioni comunali 2016, abbiamo acquisito tutti gli atti per studiare la vicenda e per valutare innanzitutto se ci sono le condizioni per avviare azioni volte a chiarire l’esito delle consultazioni per il rinnovo di sindaco e Consiglio comunale". Lo annuncia, in un comunicato stampa, il circolo di Vasto di Fratelli d'Italia-Alleanza nazionale.

"I provvedimenti di radiazione e il decreto della Corte d'Appello sono all’esame di nostri legali di fiducia. Attendiamo chiarimenti dai legali per poi confrontarci insieme alle altre forze di opposizione che vorranno condividere, qualora vi siano i presupposti, le eventuali azioni da intraprendere. Riteniamo che sia interesse di tutti fare un chiarimento pieno, serio e completo sulla vicenda elettorale del 2016".