Si è conclusa alla scuola primaria Spataro, dell'Istituto Comprensivo 1 di Vasto, l'edizione 2016/2017 di Sport di Classe, "progetto promosso e realizzato dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca e dal Coni, che si offre al mondo della scuola quale risposta concreta e coordinata all’esigenza di diffondere l’educazione fisica e sportiva fin dalla primaria per favorire i processi educativi e formativi delle giovani generazioni". In questo anno scolastico i bambini sono stati seguiti dal tutor sportivo Valentina D'Adamo che ha avuto il compito di di partecipare alle attività del Centro Sportivo Scolastico (CSS) per la scuola primaria, fornendo supporto organizzativo, metodologico e didattico secondo le linee programmatiche dettate dall’Organismo Nazionale per lo Sport a Scuola.

Ad essere coinvolte in Sport di Classe sono state tutte le classi dalla 3ª alla 5ª con due ore settimanali di educazione fisica durante tutto l'anno scolastico. Nel corso dell'anno è stato scelto il tema 'Campioni di fair play' sviluppato attraverso un percorso valoriale in cui i ragazzi sono stati stimolati alla riflessione e sono stati veicolati i valori educativi dello sport come corretti stili di vita, inclusione, integrazione, fair play. Nelle due giornate di conclusione del progetto i bambini delle classi coinvolte sono stati protagonisti di avvicnenti giochi nel cortile della scuola guidati dalla tutor Valentina D'Adamo e sotto l'occhio attento dei loro genitori e dei docenti dell'istituto.