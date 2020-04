Nella scuola primaria Incoronata ieri mattina i genitori sono andati a lezione dai loro figli. Gli alunni delle classi quarta e quinta hanno tenuto due lezioni aperte a mamme e papà come conclusione della settimana della Creatività che ha coinvolto tutti i plessi della Nuova Direzione Didattica.

"La Settimana della Creatività - spiegano le insegnanti -, fortemente voluta dalla dirigente scolastica Nicoletta Del Re, non solo come celebrazione del bello, ma anche come occasione di sperimentazione di nuovi modi di fare scuola, ha avuto, per il plesso Incoronata, come tema l’alimentazione". Le due classi, guidate dalle insegnanti Marisa D'Ovidio, Cristina Oltremonte, Luciana Di Guilmi, Angela De Luca, Valentina Giovannangelo e Nunzia Ciancaglini hanno svolto diverse attività trasversali sull’argomento e si sono riagganciati ad altri due grandi progetti, Abitare i luoghi e il progetto di potenziamento di lingua latina, Repetita Iuvant, una novità assoluta per una scuola primaria.

"Il Progetto Abitare i luoghi, finalizzato alla conoscenza e alla valorizzazione del territorio in tutti i suoi aspetti naturalistici, antropici, storici, artistici e culturali ha visto gli alunni di classe quarta, dopo l’uscita didattica alla Riserva Naturale Regionale di Serranella e al Museo del Peperoncino dolce di Altino, impegnati nella rielaborazione dell’esperienza con approfondimenti personali e di gruppo e in particolare sull’orto medievale e sulle piante diffuse nel Medioevo, fino a scoprire alcuni ortaggi coltivati in Italia solo dopo la scoperta dell’America, come il peperone dolce di Altino, ortaggio tutelato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. Poi le mamme hanno utilizzato il peperoncino dolce per preparare una semplice e gustosa merenda da gustare nel giardino del plesso.

Gli alunni di classe quinta, durante la Settimana della creatività nella fucina di attività svolte hanno fatto un salto nel passato alimentare dell’antica Roma. Infatti, sfruttando le conoscenze apprese nel progetto Repetita Iuvant, svolto in orario extracurricolare con rientri pomeridiani con le ins. D’Ovidio Marisa e De Luca Angela, i bambini hanno studiato non solo l’origine della lingua italiana dal latino volgare, da vulgus=popolo e la funzione logica dei sostantivi latini, ma anche le abitudini alimentari dei Romani con la realizzazione, completamente in autonomia di presentazioni in Power Point. Hanno, inoltre, indagato sul diritto romano alla base della nostra Costituzione e recitato filastrocche relative agli articoli più importanti della Costituzione Italiana".

La conclusione della mattinata è stata con una gustosa merenda 'antica', preparata dai bambini insieme alle famiglie, a base di alimenti diffusi prima della scoperta dell'America accompagnato da una scenografia da antica Roma.