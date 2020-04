Rapina poco prima dell'ora di chiusura alla farmacia Allegretta di San Salvo Marina. Poche le informazioni a riguardo. Un uomo sarebbe entrato nell'esercizio commerciale di piazza Verrazzano armato di pistola facendosi consegnare il bottino consistente in poche centinaia di euro.

Come accaduto per altri casi, è probabile che si trattasse di un'arma giocattolo per intimorire i dipendenti della farmacia. Sul caso indagano i carabinieri di San Salvo.