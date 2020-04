Sono stati giorni intensi e ricchi di lavoro per la ASD Bacigalupo Vasto, che ha organizzato con grande successo la 31° edizione del Torneo "Meeting Abruzzo Vivo", manifestazione che si è svolta da giovedì 1 a domenica 4 giugno e ha visto la partecipazione di oltre 50 squadre. Una fantastica e numerosa cornice di pubblico ha riempito i campi del bellissimo Centro Sportivo San Gabriele di Vasto, con migliaia di persone che hanno seguito con passione questo splendido torneo che è ormai diventato uno dei più importanti in tutta la nostra regione. Sono state ben 125 le partite disputate quest'anno tra le categorie esordienti, pulcini, primi calci e piccoli amici: è stato necessario un super lavoro da parte di tutto lo staff della ASD Bacigalupo che ha garantito l'ottima riuscita della manifestazione, con tantissimi complimenti ricevuti dalle squadre partecipanti per l'organizzazione perfetta e il minuzioso rispetto di tutti gli orari programmati. Meraviglioso l'allestimento dello stand gastronomico, che ha visto l'impegno instancabile di numerose persone che hanno confermato ancora una volta la forza e l'unità della grande famiglia della ASD Bacigalupo. Nelle premiazioni di domenica 4 giugno, c'è stata anche la presenza del sindaco di Vasto Francesco Menna, del presidente del Consiglio Comunale Giuseppe Forte e degli assessori Anna Bosco e Carlo Della Penna, che hanno messo in evidenza la propria vicinanza e sostegno a tornei di così grande rilievo per il calcio giovanile e per tutta la città di Vasto. Lo stesso supporto è stato espresso da Fratel Dionigi Taffarello, rappresentante dell'Istituto San Gabriele, da sempre molto vicino alle attività svolte dalla ASD Bacigalupo. Per la cronaca, ecco i risultati finali della manifestazione (nei primi calci e nei piccoli amici non ci sono state distinzioni di classifica): negli esordienti misti ha trionfato l'Olimpia Montesilvano (secondo classificato il River), negli esordienti 2005 hanno vinto i Delfini Biancazzurri davanti alla D'Annunzio Marina, alla Virtus Lanciano e alla Bacigalupo, nei pulcini 2006 ha avuto la meglio la Virtus Lanciano (seconda la Bacigalupo), nei pulcini 2007 si sono imposti i Delfini Biancazzurri davanti allo Sporting Pianella, alla Bacigalupo e alla D'Annunzio Marina.

Per quanto riguarda la ASD Bacigalupo, è da evidenziare inoltre che c'è stato un importante nuovo ingresso al vertice della società, quello dell'avvocato Gianfranco Iammarino, subentrato a Fratel Pietro del Grosso che ha lasciato il timone dopo anni di onorata presidenza, un lungo periodo in cui la compagine vastese si è consolidata ottenendo grandi successi e diventando sempre di più uno dei punti di riferimento del territorio a livello giovanile. Non ha sicuramente bisogno di presentazioni il nuovo presidente Gianfranco Iammarino, stimato professionista e figura di spicco del panorama vastese che in passato ha ricoperto ruoli importanti anche nei campionati nazionali con la Pro Vasto. Un ingresso che rappresenta un grande motivo d'orgoglio e di soddisfazione per tutta la ASD Bacigalupo che potrà contare sull'apporto di una persona esperta e competente come l'avvocato Iammarino: ad affiancarlo, nella figura di vice-presidente, ci sarà Piergiorgio Napoletano, mentre il segretario sarà Antonio Valentini. L'obiettivo della ASD Bacigalupo rimane quello di proseguire nel proprio percorso di crescita, continuando a curare con la solita grande passione e perizia i ragazzi che rappresentano il futuro della città di Vasto.

Loris Napoletano