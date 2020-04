All'istituto comprensivo Rossetti di Vasto è nato il TgNoi [GUARDA], un progetto che applica in maniera davvero concreta i principi della scuola inclusiva e accogliente. Nella scuola, che già partecipa con una redazione molto attiva al portale Scuolalocale [CLICCA QUI] è stata ideata una nuova proposta di giornalismo per ragazzi nata dalle insegnanti di sostegno Eleonora Iuliani, Michela Reale e Brunella Di Cesare, che hanno coinvolto i ragazzi delle classi 1ª D, 2ªD e 1ªG in un progetto davvero interessante che ha visto, nella sua fase realizzativa, la collaborazione del giornalista Giuseppe Ritucci. La dirigente scolastica Maria Pia Di Carlo ha accolto con entusiasmo l'iniziativa e si è lasciata anche coinvolgere in uno dei servizi del tg.

Nelle ultime settimane i ragazzi e le loro insegnanti hanno lavorato senza sosta per preparare i servizi e poi per registrare le parti in studio come un vero tg affidando la conduzione a Sean e Sofia, per nulla emozionati davanti all'obiettivo. Ieri mattina, a scuola, alla presenza delle tre classi coinvolte, degli insegnanti e dei genitori, è stata proiettata la prima edizione del TgNoi. Non poteva mancare il baby sindaco Simone Di Minni (anche lui molto attivo come giornalista in erba) che ha promesso ai suoi compagni di inserire il TgNoi tra le attività da sostenere da parte del consiglio comunale dei ragazzi. Presenti anche i due studenti del corso grafica e comunicazione del Palizzi, Sara Benedetti e Davide Tallarino, che hanno realizzato il logo del TgNoi.

"Con il progetto TgNoi - hanno spiegato le insegnanti Iuliani, Reale e Di Cesare - si è voluto favorire l'apprendimento scolastico attraverso la valida esperienza del compito di realtà. La creazione di una redazione e la realizzazione di un telegiornale ha permesso agli studenti di mettere in campo le proprie conoscenze che, calate nel mondo reale del vissuto quotidiano, si sono consolidate in opportune competenze. I ragazzi sono stati guidati all'individuazione della notizia, alla comprensione dell'informazione e alla strutturazione di un lavoro in team. Sono stati chiamati a collaborare attivamente, a gestire e risolvere problemi, a mettere in campo le proprie specificità per un obiettivo comune. I protagonisti, insieme ai propri compagni di classe, sono stati i nostri ragazzi con bisogni speciali in un'ottica realmente inclusiva che li ha visti lavorare insieme con serenità ed entusiasmo".

Per i ragazzi del TgNoi, che continuerà il suo cammino anche il prossimo anno all'interno delle attività dell'istituto Rossetti in Scuolalocale, c'è stata anche una piacevole sorpresa. Infatti all'appuntamento erano presenti il presidente del Rotary Club di Vasto, Gianfranco Rastelli, il tesoriere Adri Cesaroni e il presidente dell'associazione vastese della stampa, Giuseppe Catania. In occasione del conferimento del Premio Arti e mestieri [LEGGI], Catania aveva espresso il desiderio di donare una somma di denaro per promuovere progetti di giornalismo dedicati ai giovani. E l'occasione si è concretizzata proprio in queste settimane con il TgNoi che potrà contare anche il futuro del sostegno del presidente di Assostampa e del Rotary Club di Vasto, sempre molto attento ad impegnarsi a favore della comunità ed in particolare degli studenti, così come già fatto in due interessanti progetti a Casalbordino e San Salvo.

Lunghi applausi e anche un po' di commozione hanno accompagnato la proiezione del TgNoi che ha evidenziato come il giornalismo possa essere un valido strumento di inclusione e superamento delle barriere, valorizzando le diverse competenze e permettendo a tutti i ragazzi di esprimere i suoi talenti. E, in chiusura di giornata, tutti i ragazzi hanno dato appuntamento alla prossima edizione.