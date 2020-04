È stata la coppia Santucci-Tiozzo a conquistare il torneo Beach On dello scorso fine settimana a Vasto Marina battendo in finale la coppia Fallace-Storari. In campo femminile, invece, vittoria a Leonardi-Lantignotti dopo la vittoria contro Giombini-Zuccarelli. Va così in archivio con il segno 'più' il primo appuntamento della stagione del beach volley sulla spiaggia di Vasto Marina con l'organizzazione dell'affiatata coppia Massimo Di Risio-Giorgio Amorosi.

"Ben 140 i partecipanti all'appuntamento organizzato grazie alla preziosa collaborazione della DMC, del Comune di Vasto e del Consorzio Vivere Vasto Marina", spiegano gli organizzatori, con gli atleti che si sono sfidati sui campi allestiti nei lidi Acapulco, Sabbia d'Oro e Zio Fiore. Tanti anche gli spettatori che hanno assistito alle tante sfide in programma fino agli appuntamenti con le finali serali. Tante le presenze di rilievo tra i giocatori, come la Giombini, azzurra alle olimpiadi di Rio 2016, Leonardi, che milita in serie A e giocatori di spessore proprio come Santucci e Tiozzo che hanno conquistato la vittoria.

In calendario ci sono già tanti altri eventi, tra cui il torneo di beach volley del 24 e 25 giugno, sempre nel circuito Fipav che richiamerà nuovamente tanti atleti [Per le info - Beach On].