L’associazione sportiva dilettantistica Sporting Tennis San Salvo ha organizzato lo scorso 2 giugno un evento di tennis e di amicizia in occasione della Festa della Repubblica. Soci e non si sono ritrovati presso gli impianti de La Selva a San Salvo per un mini torneo di doppio aperto a uomini, donne e bambini, che ha visto gareggiare tra loro atleti tra i 9 e i 65 anni, per una giornata davvero di sport e di convivialità.

"A vincere il torneo femminile - annunciano gli organizzatori - sono state le due Elvira, mentre nel torneo maschile si sono imposti Alessandro e Pietro".

Dopo la giornata trascorsa al torneo di Roma “Open BNL 2017”, lo scorso 17 maggio, le attività della ASD Sporting Tennis San Salvo proseguiranno nella promozione del tennis, specialmente tra i più giovani, con nuovi eventi nel corso della prossima estate.