Il 2 giugno scorso si è tenuto a San Salvo il primo Tour Ex Dipendenti e Dipendenti Denso. 25 i partecipanti che alle 8:30 si sono ritrovati al bar Divinus di via Montegrappa per la classica foto di gruppo e per poi partire alla volta della marina. Qui la prima tappa si è tenuta al Beat Cafè.

La carovana si è poi spostata sulla pista ciclabile San Salvo - Vasto fino a raggiungere il porto di Punta Penna. Dopo una breve sosta, il gruppo è ripartito per zona Lebba toccando Vasto e Cupello per poi arrivare nella centrale piazza dove sono stati accolti da altri ex colleghi per un apprezzato pizza party e rinfresco.

Dopo il momento di ristoro i ciclisti sono ripartiti in direzione di Montalfano per tornare a San Salvo alle 11:30 dove al Divinus Bar si è tenuto il pranzo finale.

"È solo la prima edizione, è stato un successo, arrivederci alla prossima", concludono gli organizzatori Finarelli V., Amoroso F. e Spatocco F.