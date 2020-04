Il segmento di strada è il solito: a Colle delle Mandorle, vicino all'ex caserma dell'esercito, nella parte alta di Vasto. Ennesimo incidente sulla provinciale Istonia Vasto-Cupello.

A un centinaio di metri dalla vecchia zona militare, attorno alle 16 di oggi un'auto ha cominciato a sbandare. Al volante una cinquantenne di Cupello che, per cause da accertare, ha perso il controllo della Fiat Panda. La macchina è uscita di strada, finendo nella cunetta laterale. L'impatto col dislivello del terreno ha fermato violentemente l'auto, che ha perso aderenza su un lato, rovesciandosi sul fianco opposto.

A soccorrere l'automobilista si sono precipitati il 118, la polizia municipale e i vigili del fuoco di Vasto. La donna, C. S., è contusa, ma le sue condizioni non appaiono gravi. È stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale San Pio da Pietrelcina di Vasto. Lievemente ferita anche la passeggera, C. C.. Anche per lei fortunatamente nulla di grave.

Il traffico ha subito lievi rallentamenti per la durata dei soccorsi.