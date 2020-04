Si è conclusa con una festa nei diversi plessi scolastici l'edizione 2017 del progetto 'Scuola in Movimento' per la Nuova Direzione Didattica di Vasto. Il progetto, promosso dal Coni, è stato portato avanti dalle due docenti esperte Sara Benvenga e Valentina D'Adamo che hanno coinvolto tutte le classi prime e seconde, per un totale di 286 alunni durante l'orario scolastico.

Le feste finali, che si sono svolte nei giorni 31 maggio, 1 e 2 giugno, hanno visto la partecipazione dei bambini delle scuole Incoronata, Sant'Antonio, Peluzzo e Ritucci Chinni e della diritente scolastica Nicoletta Del Re che ha ricevuto una targa da parte del Coni per l'adesione dell'istituto al progetto.

Per l'appuntamento che ha chiuso l'anno scolastico Sara Benvenga e Valentina D'Adamo hanno ideato e proposto dei giochi a 'tappe' con i bambini divisi in squadre che richiamavano i diversi valori educativi dello sport. "I giochi - spiegano le due docenti esperte di attività motoria - rappresentano un momento di promozione dell’educazione fisica e dei valori dello Sport. Coinvolgendo tutte le classi partecipanti al progetto, la festa finale è stata un importante momento del percorso educativo destinato agli alunni sotto forma di vera e propria festa dello sport a scuola. Vogliamo ringraziare le docenti dei diversi plessi coinvolti, i collaboratori scolastici i genitori e la dirigente scolastica".