Entro cinque giorni i capigruppo del Consiglio comunale devono indicare i nomi dei due nuovi componenti del consiglio d'amministrazione della Pulchra spa. Lo chiede, in una lettera indirizzata ai presidenti dei gruppi consiliari, il sindaco di Vasto, Francesco Menna, che stamani "ha formalizzato l’avvio delle procedure di designazione dei due componenti di parte pubblica nel consiglio d’amministrazione della “Pulchra Ambiente S.p.A., società a partecipazione pubblica a cui è affidato il servizio di igiene urbana e raccolta differenziata.

In ottemperanza alla Deliberazione di Consiglio Comunale numero 27 del 1° agosto 2016, che regola le procedure di nomina da parte del sindaco di rappresentanti comunali in enti, aziende ed istituzioni, il primo cittadino ha inoltrato una lettera ai capigruppo consiliari in cui ha richiesto, entro i cinque giorni successivi, l’indicazione di due professionalità per sostituire i dipendenti comunali uscenti, Fernando Scampoli e Simona Di Mascio, attualmente incompatibili ai sensi del combinato disposto degli articoli 11, comma 8, e 26, comma 10, del decreto legislativo numero 75 del 2016".

Il Comune detiene il 52% delle azioni di Pulchra, il restante 48% è della società privata Sapi di Vasto.