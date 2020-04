Tanti applausi e l'acclamato 'bis' hanno concluso il concerto Sotto le stelle dell'orchestra giovanile dell'istituto comprensivo Rossetti di Vasto nel tradizionale appuntamento di fine anno scolastico. Nel cortile di palazzo d'Avalos i giovani e bravi musicisti hanno aperto la serata con le note dell'inno di Mameli per poi proseguire con il ricco e variegato programma che ha regalato emozioni ai presenti. Il concerto è stato il frutto di un anno di studi sotto la guida dei docenti di strumento dell'istituto: Roberto Laccetti (chitarra), Mauro Gallo (tastiera), Selina De Santis (flauto) e Andrea Di Mele (violino). Il professor Gianluca Emerico e Giorgia Loreto hanno invece guidato il laboratorio Musica e inclusione. Durante la serata i ragazzi hanno eseguito Por una cabeza (C.Gardel), Ave Maria (V.Vavilov), Fratello sole e sorella luna (R.Ortolani), La cumparsita (G.Rodriguez), Danza ungherese n.5 (J. Brahms), Funiculì funiculà (L.Denza), Oblivion (A. Piazzolla) e Pot-pourri Samba, tutti brani arrangiati per orchestra e diretti dai docenti della Rossetti.

In conclusione di serata la dirigente scolastica Maria Pia Di Carlo ha espresso la sua gratitudine ai docenti e ai ragazzi per il grande impegno profuso nell'attività musicale. Parole di elogio per l'orchestra Rossetti sono arrivate anche dal presidente del consiglio comunale Giuseppe Forte e dall'assessore all'istruzione Anna Bosco. Ad inizio serata c'era stato anche il pensiero del baby sindaco Simone Di Minni, alunno della Rossetti, presente con diversi compagni del consiglio comunale dei ragazzi (di cui qualcuno membro dell'orchestra). E, a fine concerto, standing ovation del pubblico per rendere omaggio a questi giovani musicisti che coltivano con profitto la passione per la musica e l'appuntamento alla serata dell'8 giugno che vedrà esibirsi a palazzo d'Avalos la corale dell'istituto Rossetti.

L'orchestra giovanile 'Rossetti'

Violini: Iris Capitaneo, Davide Castellano, Francesca Cieri, Caterina Cipollone, Sergio Corapi, Chiara Del Prete, Piernicola Di Foglio, Alice Fiore, Giovanni Lo Cascio, Marco Memmo, Enrico Panicciari, Sara Panicciari, Elisa Santarelli, Serena Scuderi, Claudia Zanetti.

Flauto: Giulia Di Cuonzo, Mirela Ergun, Alice Fiore, Serena Giove, Carterina Raspa, Federica Tilli, Angela D'Orazio, Mattia Marchesani, Martina Panaccio, Laura Perrozzi, Emanuele Pollutri, Sabina Scioti, Miriam Cardillo, Valeria Della Porta, Isabella Di Croce, Giorgia Di Gregorio, Giovanni Salerni, Greta Sauchelli.

Chitarre: Giulia Baiocco, Lorenzo Guerrieri, Carlo Monteferrante, Stefano Di Fonzo, Sara Sgrignuoli, Bicole Sarchione, Francesco Ricciardi, Rachele Ventrella, Chiara Aquino, Federico Paolini, Mary Iannucci, Andrea Bocchino, Nicola Monni, Antonio Fiore, Luca Santavicca, Eloise De Filippis, Andrea Mancini, Luca La Palombara, Francesco Zanetti, Valerio Sallese, Alfredo Trozzi.

Pianoforte: Gaia Di Segni, Lorenzo Marangione, Arianna Melle, Federica Minicucci, Emanuele Notturno, Beatrice Pagliarella, Francesca Abruzzese, Lorenzo Del Borrello, Flora Di Laudo, Alessandra Di Santo, Matteo Iezzi, Jasmine Maiocco, Giulia Montanari, Elena Piemontese, Flavia Concutelli, Claudia D'Addato, Luca De Guglielmo, Benedetta Di Nizio, Chiara Monteferrante, Alessandro Rossi, Sabrina Santeusanio.

Laboratorio Musica e Inclusione: Sofia Urciuoli, Giorgia Ghobrial, Francesco D'Ambrozio, Gabriele Torricella, Francesco Colaneri.