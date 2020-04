Lunga notte di lavoro per i vigili del fuoco del distaccamento di Vasto che sono dovuti intervenire per spegnere gli incendi di due autovetture. La prima chiamata alla caserma di via Madonna dell'Asilo è arrivata alle 2.30 circa per un'Opel Meriva a fuoco in via Valloncello a Vasto.

Spento questo primo incendio, alle 3.15, è arrivata una seconda richiesta di intervento per una Fiat 600 avvolta dalle fiamme in via Trento e Trieste a San Salvo; il rischio in questo caso è stato che il fuoco coinvolgesse anche altri veicoli. I vigili del fuoco hanno spento anche questo secondo rogo mettendo in sicurezza la zona.

In entrambe le situazioni sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Vasto che dovranno accertare la natura dei due roghi. Ci sono pochi dubbi sull'origine dolosa. Per ora le forze dell'ordine escludono una connessione tra i due episodi; non ci sarebbero collegamenti tra i proprietari delle due auto (un operaio sansalvese e una donna vastese). A meno che non si tratti dello stesso piromane, si parla, quindi, di coincidenza temporale per gli incendi.