Il Comune chiede aiuto ai migranti per la pulizia delle aree verdi di Vasto. Il sindaco, Francesco Menna, e il presidente dell'Arci, Lino Salvatorelli, hanno firmato in municipio la convenzione, alla presenza dell'assessora alle Politiche dell'immigrazione, Lina Marchesani.

"Era già successo - commenta Menna - in occasione delle nevicate di gennaio. Ora abbiamo siglato questa convenzione con un'altra associazione, in modo tale che i migranti, presenti in città in numero limitato grazie alla nostra adesione allo Sprar, si dedicheranno alla cura del verde pubblico e ai lavori socialmente utili".