Comizio di quartiere nel tardo pomeriggio di oggi per Angelo Angelucci in via Ripalta. Il candidato sindaco di San Salvo Democratica e Più San Salvo sarà impegnato nell'iniziativa elettorale nello stadio di atletica "Pietro Mennea".

Sarà l'occasione per parlare di uno degli argomenti che sta tenendo banco in questa campagna elettorale, la palestra a servizio della scuola di via Ripalta che ha tagliato in due via Della Robbia [LEGGI].

L'appuntamento è alle 18.30.